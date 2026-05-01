Il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino ha deciso di concedere la cittadinanza onoraria a Marky Ramone. La delibera è stata approvata durante una recente riunione dell’organo amministrativo. La scelta segue la proposta di alcuni membri del consiglio, in considerazione dei legami del musicista con la città. La cittadinanza sarà ufficialmente conferita in una cerimonia pubblica prevista nelle prossime settimane.

Marky Ramone sarà cittadino onorario di Castiglion Fiorentino. Il Consiglio Comunale, riunito martedì 28 aprile, ha approvato a maggioranza il conferimento del riconoscimento allo storico batterista dei Ramones, che ormai da qualche anno ha scelto di vivere stabilmente in paese acquistando casa nel centro storico. Marc Steven Bell — questo il nome all’anagrafe — è nato a New York il 15 luglio 1952. Dal 1978 fino allo scioglimento del gruppo nel 1996 è stato uno dei protagonisti della scena punk rock mondiale: il suo drumming veloce e solido ha contribuito a definire il suono dei Ramones, diventato nel tempo un riferimento per intere generazioni di musicisti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marky ora è castiglionese. La cittadinanza a Ramone

Notizie correlate

Leggi anche: Partorisce in volo dalla Giamaica a New York: ora la madre non sa quale sia la cittadinanza del neonato

Immagini e memorie della Settimana Castiglionese, la mostraArezzo, 30 aprile 2026 – Immagini e memorie della Settimana Castiglionese, dal 1 maggio al 30 settembre 2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Marky ora è castiglionese. La cittadinanza a Ramone; Marky Ramone cittadino onorario di Castiglion Fiorentino.