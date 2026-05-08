Il prossimo 13 maggio si terranno le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani a Castelvenere. La consultazione riguarda i giovani residenti nel paese e si svolgerà in una data stabilita. La decisione di convocare le elezioni è stata ufficializzata nelle ultime settimane, e i candidati sono stati annunciati. L’evento si svolgerà in una sede pubblica, con le modalità previste dal regolamento comunale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state convocate per mercoledì prossimo, 13 maggio, le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani di Castelvenere. Lo rende noto il Sindaco Alessandro Di Santo. Avranno diritto al voto i componenti del Forum dei Giovani residenti nel comune: è obbligatorio presentarsi con un documento di identità in corso di validità e non è ammesso il voto per delega. Il seggio elettorale verrà allestito nell’aula consiliare del Comune di Castelvenere e si voterà dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nella sola giornata del 13 maggio. “Il Forum dei Giovani – ricorda il sindaco Di Santo – è un organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e le istituzioni al mondo dei giovani: sarà un luogo delle idee e delle opportunità che la nostra amministrazione saprà e dovrà saper ascoltare”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castelvenere: indette le elezioni per il Forum dei Giovani

Notizie correlate

Castelvenere, indette le elezioni del Forum dei Giovani: si vota il 13 maggioSono state indette per mercoledì 13 maggio le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani di Castelvenere.

Leggi anche: Sciolto il Forum dei Giovani, sindaco fissa nuove elezioni. "Inattività e violazioni del regolamento"