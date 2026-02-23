Sciolto il Forum dei Giovani sindaco fissa nuove elezioni Inattività e violazioni del regolamento

Il Forum dei Giovani di Parete è stato sciolto a causa di inattività e violazioni del regolamento, secondo il decreto firmato dal sindaco Gino Pellegrino. La decisione deriva dalla mancanza di attività concrete e da comportamenti non conformi alle norme interne dell’organismo di partecipazione giovanile, istituito nel 2023. Il sindaco ha annunciato che si procederà con nuove elezioni per ripristinare il ruolo dei giovani nel Comune. La data delle prossime votazioni sarà comunicata a breve.

Nuove elezioni fissate per il 20 e 21 marzo. "Compromessa la legittimità e la funzione di rappresentanza" Il Forum dei Giovani di Parete è stato ufficialmente sciolto. Con un decreto firmato dal sindaco Gino Pellegrino, l'amministrazione comunale ha disposto la cessazione anticipata dell'organismo di partecipazione giovanile istituito nel 2023, avviando contestualmente le procedure per il rinnovo degli organi elettivi. Il provvedimento arriva al termine di accertamenti che avrebbero evidenziato una fase prolungata di inattività e una ridotta partecipazione da parte degli organi interni, condizioni ritenute tali da compromettere il corretto funzionamento del Forum.