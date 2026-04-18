Nuovo polo ferroviario tra innovazione e lavoro | in arrivo un hub manutentivo

È stato annunciato l’arrivo di un nuovo polo ferroviario che ospiterà un centro manutentivo. L’impianto sarà di livello industriale, dotato di tecnologie moderne e strumenti digitali avanzati. Si tratta di un progetto che punta a migliorare le attività di manutenzione e a creare nuove opportunità di lavoro nel settore ferroviario. La struttura sarà costruita in una zona strategica, con l’obiettivo di ottimizzare i processi e aumentare l’efficienza complessiva.

“Un impianto industriale di primo livello, competenze all’avanguardia che si avvalgono di tutti i più moderni strumenti digitali. Al centro, però, traspare un’elevata attenzione al valore umano e la volontà di trasmettere questa filosofia”.Il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, ha preso visione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Pietrafitta Innovation Hub. Nasce il nuovo ecosistema dell’innovazione sostenibileCentinaia di imprenditori, amministratori e cittadini hanno affollato l’evento per la presentazione del Pietrafitta Innovation Hub (PIH),... Nuovo polo a Bruxelles per sostenere imprese in crescita e promuovere l’innovazione economicaLa Compagnia delle Opere ha ufficialmente aperto una nuova sede a Bruxelles, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento strategico per il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Una stazione provvisoria, 5 anni di cantieri: partono i lavori di Rfi a Mestre; Mestre, al via i lavori per la nuova stazione: nasce l’hub da 98 milioni; Mestre, rivoluzione in stazione: cinque anni di lavori per il nuovo hub ferroviario; Il colosso marittimo Msc verso il maxi polo della logistica Techbau a San Michele. Mestre, tra cinque anni pronta la nuova stazione ferroviariaParte il cantiere per la realizzazione dell'hub ferroviario. Elemento distintivo sarà il ponte sopra i binari che la collegherà a Marghera. Investimento da 98 milioni ... rainews.it Nuovo hub intermodale a Trieste per mobilità regionaleÈ stata inaugurata a Trieste Airport una nuova infrastruttura intermodale pensata per integrare trasporto aereo, ferroviario e su gomma in un unico polo logistico di riferimento regionale. L’intervent ... avionews.it Tra villette green e nuovi servizi, il rione diventa il nuovo polo attrattivo dell'hinterland cagliaritano: prezzi competitivi e la sfida vinta dell'Arena grandi eventi - facebook.com facebook A Trofarello conto alla rovescia per l'inaugurazione del nuovo Polo Culturale x.com