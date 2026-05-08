A Castelfranco Veneto sono stati presentati cinque candidati civici in corsa per la carica di sindaco. La competizione si svolge in un contesto segnato dal recente commissariamento dell'amministrazione precedente. I candidati hanno annunciato le proprie liste e programmi, mentre si attendono le decisioni degli elettori nelle prossime settimane. La sfida elettorale riguarda soprattutto il rapporto con il passato amministrativo e le scelte future della città.

? Punti chiave Chi sono i cinque candidati che si sfidano per il sindaco?. Come influenzerà il passato commissariamento la scelta dei nuovi amministratori?. Perché è probabile che Castelfranco debba tornare alle urne a giugno?. Quali profili civici potranno garantire stabilità dopo l'era Marcon?.? In Breve Voto 24-25 maggio tra cinque candidati dopo il commissariamento post-Marcon.. Luca Pozzobon, Maria Ghimenton, Daniele Manente, Diego Giovine e Paolo Ceschini in corsa.. Possibile ballottaggio 7-8 giugno per assenza di maggioranza assoluta al primo turno.. Castelfranco Veneto è l'unico comune trevigiano sopra i 15 mila abitanti al voto..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelfranco Veneto: 5 profili civici per la nuova guida amministrativa

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