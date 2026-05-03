A Castelfranco Veneto si tiene un evento dedicato alle attuali dinamiche geopolitiche e alle crisi che coinvolgono diverse regioni del mondo. Si discuterà di come le norme internazionali possano intervenire nei conflitti in Ucraina e Gaza, e di come la tensione tra Israele e gli Stati Uniti influisca sulla stabilità dell'Iran. L'incontro vede la partecipazione di esperti e analisti che approfondiranno queste tematiche.

? Cosa scoprirai Come possono le norme internazionali fermare i conflitti in Ucraina e Gaza?. Perché la tensione tra Israele e USA sta destabilizzando l'Iran?. Chi può davvero garantire la protezione dei diritti umani oggi?. Come influiscono le decisioni dei centri di potere sulla nostra stabilità?.? In Breve Martedì 5 maggio ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto.. Relatrice Cinzia Sciuto direttrice di MicroMega e docente a Francoforte sul Meno.. Analisi conflitti Ucraina, Gaza e tensioni Israele-USA legate al contesto iraniano.. Ingresso gratuito per l'evento inserito in un calendario culturale locale esteso.. Martedì 5 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Geopolitica e crisi globale: Cinzia Sciuto a Castelfranco Veneto

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