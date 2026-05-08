Castelfranco il centrodestra punta su Pozzobon | guida tecnica e urbana

A Castelfranco, il centrodestra ha scelto Pozzobon come candidato, puntando su un profilo con competenze tecniche e urbanistiche. La candidatura solleva domande sulla futura gestione dei quartieri e su come si intenda intervenire per contrastare la desertificazione commerciale. La coalizione si prepara a presentare le proprie strategie per affrontare queste sfide, senza ancora fornire dettagli specifici sulle proposte.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione dei quartieri con un profilo tecnico?. Quali strategie adotterà la coalizione per fermare la desertificazione commerciale?. Come verranno ridotti i tempi burocratici per le imprese locali?. Perché il centrodestra punta sulla continuità pur chiedendo nuovi cambiamenti?.? In Breve Coalizione composta da 83 candidati tra Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Udc.. Pozzobon vanta quarant'anni di esperienza professionale tra Comune e Provincia di Treviso.. Programma punta a contrastare desertificazione commerciale e disagio abitativo nel territorio della Castellana.. Obiettivo gestione integrata di sanità, famiglia, sostenibilità e sicurezza per i quartieri cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelfranco, il centrodestra punta su Pozzobon: guida tecnica e urbana Notizie correlate Viareggio: Annale punta su sicurezza e accessibilità urbanaIl candidato sindaco di Viareggio, Paolo Annale, ha incontrato ieri, 14 aprile, presso la sede del comitato elettorale in via Battisti, i... Parabiago, il centrodestra unito punta su Marica SlavazzaParabiago, 3 aprile 2026 – Il centrodestra scioglie le riserve e si presenta compatto alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cinque candidati a Castelfranco Veneto per la sfida del dopo Marcon; Altro giro, altra corsa: 51 Comuni veneti al voto; Luca Pozzobon, candidato sindaco con Una nuova visione; Albignasego. Il centrodestra punta sulla continuità: Valentina Luise candidata per il dopo Giacinti. Amministrative 2026, 15 capoluoghi al voto: centrosinistra punta su Venezia e centrodestra su Reggio CalabriaLa 'variabile' Calenda in Laguna per il civico Venturini: ex assessore con Brugnaro e nel capoluogo calabro con l'azzurro Cannizzaro ... adnkronos.com LabTv. . Umberto Del Basso De Caro annuncia la volontà di candidarsi a sindaco di Castelfranco in Miscano, scelta che alimenta però anche ipotesi e interpretazioni politiche sul suo futuro ruolo nel Sannio e oltre. Una decisione che, secondo osservatori polit - facebook.com facebook Bimba di 18 mesi ferita da un tosaerba a Loria: è in pericolo di vita. La piccola è stata trasportata inizialmente all’ospedale di Castelfranco Veneto, ma considerata la gravità della situazione è stato disposto il trasferimento d’urgenza a Padova. x.com