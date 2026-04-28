Qui Castelfidardo Fusione con la Vigor e nuovi soci in arrivo

A Castelfidardo, la squadra di calcio torna in Eccellenza dopo due stagioni in quarta serie. La decisione è stata presa a seguito di recenti cambiamenti societari e dell’ingresso di nuovi soci. La fusione con la Vigor e le modifiche nella gestione sono state ufficializzate nelle ultime settimane. La squadra sta preparando la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzarsi e affrontare il campionato con nuove forze.

Dopo due stagioni in quarta serie il Castelfidardo torna in Eccellenza. Fatale ai fidardensi la penultima giornata, con la pesante sconfitta di due giorni fa a Fossombrone e con gli altri risultati che hanno regalato solo dolori ai biancoverdi (vittorie del San Marino, Chieti e Sora e pareggio della Recanatese). Castelfidardo penultimo e retrocesso matematicamente assieme alla Sammaurese. Scherzo beffardo del destino: mister Marco Giuliodori, attuale allenatore di un Fossombrone che vede nel gruppo altri due ex in campo, Fabbri e Imbriola, che ha riportato il Castelfidardo due anni fa in D, ha ‘condannato’ la sua ex squadra al ritorno nel massimo campionato regionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Fusione con la Vigor e nuovi soci in arrivo Notizie correlate Qui Senigallia: verso la sfida a Castelfidardo. Urso e la Vigor pronti a dirsi sì: "Finiamo bene»Il futuro della Vigor è già in cantiere, ma nulla può distrarre mister Clementi dall’unico obiettivo: i playoff. Poker per la salvezza. Vigor Castelfidardo, vittoria della speranzavigor castelfidardo 4 villa san martino 2 VIGOR : Bonifazi, Stacchiotti, Graciotti, Calvigioni, Silvestri, Fabiani, Kurti, Valleja, Guidaboladi Romeo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Qui Castelfidardo. Fusione con la Vigor e nuovi soci in arrivoDopo due stagioni in quarta serie il Castelfidardo torna in Eccellenza. Fatale ai fidardensi la penultima giornata, con ... ilrestodelcarlino.it Qui Castelfidardo, Bugari. Vincere domani e poi sperare nel playout»Serve maggiore cinismo al Castelfidardo per vincere le partite. I fidardensi dovrebbero imparare dalla Vigor Senigallia che domenica, ... msn.com