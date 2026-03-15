Poker per la salvezza Vigor Castelfidardo vittoria della speranza

Nel match tra Vigor Castelfidardo e Villa San Martino, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 4-2. I giocatori in campo per la Vigor sono stati Bonifazi, Stacchiotti, Graciotti, Calvigioni, Silvestri, Fabiani, Kurti, Valleja, Guidaboladi Romeo, Giaccaglia e Guidobaldi Filippo; le sostituzioni sono state effettuate da Ballarini Ennio, Diomande e altri. La partita si è conclusa con un risultato che permette alla Vigor di sperare nella salvezza.

vigor castelfidardo 4 villa san martino 2 VIGOR: Bonifazi, Stacchiotti, Graciotti, Calvigioni, Silvestri, Fabiani, Kurti, Valleja, Guidaboladi Romeo (24’ st Ballarini Ennio), Giaccaglia (21’ st Diomande), Guidobaldi Filippo. Panchina: Simeoni, Orciani, Bandanera, Magi, Abbattista, Mariotti, Arias. All. Guiducci. VILLA SAN MARTINO: Cappuccini, Fabbri, Trebbi, Balleroni, Paoli, Ascani, Battisodo (23’ st Carburi), Tatò Federico, Bartomioli (23’ st Giardini), Muratori, Tatò Francesco (23’ st Baldini). Panchina: Bulzinetti, Filippini, Tartaglia, Lazzari, Montanari, Licari. All. Crisantemi. Arbitro: Esposito di S. Benedetto. Reti: 3’ pt Tatò Federico, 18’ pt Valleja, 4’ st Muratori,14’ st e 47’ st Guidobaldi FIlippo, 40’ st Ballarini Ennio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Poker per la salvezza. Vigor Castelfidardo, vittoria della speranza Articoli correlati L’Ostra serve un poker. Vigor Castelfidardo koOSTRA 4 VIGOR CASTELFIDARDO 0 OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli (30’st Verdenelli), Marzano, Bachetti, Castignani, Omenetti, Brugiatelli (16’st Olivi),... I Portuali si godono il dopo derby. "Salvezza, siamo sulla strada giusta». Vigor Castelfidardo, un punto d’oroUna sola vittoria per le anconetane dalla 20esima giornata nel girone A di Promozione: è quella dei Portuali che al Dorico si aggiudicano il derby... Tutto quello che riguarda Vigor Castelfidardo Temi più discussi: L’Ostra serve un poker. Vigor Castelfidardo ko; Promozione / Poker del Lunano alla Castelfrettese, solo pari dell’Alma Fano; PROMOZIONE. Il Lunano cala il poker sulla Castelfrettese; Promozione / Il Lunano più vicino al traguardo, Vigor Castelfidardo sempre più giù. Vigor Castelfidardo non molla: rimonta che riaccende le speranzePROMOZIONE - Successo degli uomini di mister Guiducci sul Villa San Martino Di Davide Palmieri Due stagioni diverse, due obiettivi diversi per Vigor Castelfidardo e Villa San Martino, ma 3 punti di vi ... youtvrs.it Vigor Castelfidardo travolta e inchiodata in fondo: baby Alessandroni salva la CastelfrettesePROMOZIONE - Ostra cala il poker. Sempre più oscuro il tunnel della Biagio Nazzaro Un buon esordio nel match tra Ostra e Vigor Castelfidardo quello del Sig. Mattia Rosa di Ascoli Piceno, diciottenne a ... youtvrs.it La Juniores Nazionale del Castelfidardo si impone per 2-1 sulla Vigor Senigallia e continua la sua corsa in zona play-off https://www.castelfidardocalcio.it/2026/03/07/la-juniores-nazionale-supera-la-vigor-senigallia/ facebook