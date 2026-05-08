Un nuovo sguardo sulla musica evidenzia come gli algoritmi degli streamings decidano cosa ascoltare e perché molte etichette preferiscano puntare su molti prodotti di qualità mediocre piuttosto che su pochi eccellenti. La questione riguarda anche il rapporto tra artisti, pubblico e le piattaforme digitali, che influenzano le scelte di consumo e di produzione musicale. Questi temi sono al centro di un dibattito che mette in discussione il futuro del settore musicale.

? Domande chiave Come fanno gli algoritmi a decidere cosa deve piacerci ascoltare?. Perché le etichette preferiscono vendere mille prodotti mediocri a un singolo?. Chi ha il potere di salvare la biodiversità musicale oggi?. Come possiamo distinguere un'opera d'arte da un prodotto usa e getta?.? In Breve Strategia discografica punta su dieci artisti con 100mila ascolti ciascuno per ridurre rischi.. Confronto tra complessità di Anthony Braxton e attuale musica per intrattenimento di massa.. Esempi di resistenza artistica citano il duo canadese Angine de Poitrine e musica microtonale.. Riferimento narrativo al libro Alta fedeltà di Nick Hornby per il giudizio personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castaldo: la musica è finita, tra trappola dello streaming e apatia

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