Una banda di ladri è stata arrestata grazie alle segnalazioni di cittadini. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo che alcune vittime le avevano individuate sul balcone mentre forzavano la porta finestra o all’interno dell’abitazione mentre rovistavano nei cassetti. Le operazioni di polizia hanno portato all’arresto degli uomini coinvolti, che sono stati trovati ancora sul luogo del reato al momento dell’intervento.

A volte le vittime li hanno trovati sul balcone, mentre scardinavano la porta finestra, o direttamente in casa, sorpresi a rovistare nei cassetti, prima di fuggire. Hanno fatto in tempo a vederli di sfuggita, consegnando alla Squadra Mobile di Como dettagli utili a elencare sempre più elementi per confermare la loro responsabilità, la certezza che i quattro cileni man mano identificati, facevano parte esattamente della banda bloccata venerdì a Milano, e trattenuta in carcere da un’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Milano che ha convalidato i fermi eseguiti in un b&b di Milano, in zona Cerosa: tre uomini e una donna: Francisco Javier Castillo Navarro, 31 anni, Sebastian Javier Villavincencio Galves, 20 anni, Gabriel Ignacio Alarcon Moncada, 19 anni e Katherine Simona Villavincencio Torres, 37 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Banda di ladri finita in trappola. Fondamentali le segnalazioni

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