Anziani morti in ambulanza arrestato a Forlì l' autista Luca Spada | 6 i decessi sospetti

A Forlì, un autista di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di aver causato la morte di sei anziani durante i trasporti in ambulanza. L’uomo si trova ora in carcere, mentre le autorità stanno indagando sui decessi sospetti avvenuti mentre era alla guida. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei servizi di emergenza e sulle responsabilità degli operatori coinvolti.

E’ stato arrestato a Forlì Luca Spada, il 27enne autista di mezzi di soccorso sospettato di aver ucciso vari pazienti durante trasporti in ambulanza: ora si trova in carcere. I decessi sospetti sono dei. L’indagine è condotta dai carabinieri sotto il coordinamento del sostituto procuratore Enrico Cieri. L’uomo, ex autista della Croce Rossa di Forlimpopoli poi sospeso, deve rispondere di omicidio volontario. Al momento le accuse riguardano il decesso di una 85enne avvenuto il 25 novembre scorso dopo un trasporto sanitario. I dettagli delle indagini saranno illustrati lunedì 13 aprile durante una conferenza stampa convocata in tribunale a Forlì.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì l'autista Luca Spada: 6 i decessi sospetti Anziani morti in ambulanza a Forlì: l’autista Luca Spada arrestato con l’accusa di omicidio aggravatoSvolta nelle indagini sui casi sospetti di anziani morti in ambulanza: i carabinieri della compagna di Forlì e del Nucleo antisofisticazioni e sanità... Anziani morti in ambulanza Forlì: arrestato Luca Spada, l’inchiesta e le accuseChi è Luca Spada e perché è stato arrestato a Forlì? Svolta nell’inchiesta sulle morti degli anziani in ambulanza.