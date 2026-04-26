Un tecnico incaricato della manutenzione è stato messo sotto indagine per aver accesso alle password del sistema di videosorveglianza, coinvolgendo direttamente la privacy di Stefano De Martino e Caroline Tronelli. La vicenda riguarda l’uso non autorizzato delle credenziali e il possibile accesso ai dati personali custoditi nel sistema di sorveglianza. Le autorità stanno approfondendo le modalità di gestione delle password e il ruolo del tecnico nel caso.

Un tecnico della manutenzione al centro del caso che ha travolto la privacy di Stefano De Martino e Caroline Tronelli. La Procura di Roma ipotizza accesso abusivo e revenge porn: ecco la svolta che nessuno si aspettava. Una svolta che riscrive tutto. Per mesi il caso sembrava un mistero destinato a restare irrisolto. La scorsa estate, video privati di Stefano De Martino e della sua allora compagna Caroline Tronelli erano finiti in rete in poche ore, diventando virali in modo brutale e inarrestabile. La domanda che tutti si facevano era una sola: chi aveva violato la loro privacy? La risposta, adesso, ha un volto — e una storia che fa riflettere molto più di quanto ci si aspettasse.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Caso De Martino-Tronelli: indagato il tecnico che aveva le password del sistema di videosorveglianza

Stefano De Martino e i video hot rubati, indagato il tecnico della sicurezza

Notizie correlate

Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezza di casa Tronelli: l'accusaIl tecnico che si occupava della manutenzione delle telecamere di sicurezza della casa di Caroline Tronelli, ex fidanzata di Stefano De Martino,...

“Si è infiltrato nelle telecamere, ha immortalato De Martino e Caroline Tronelli in intimità e poi ha pubblicato tutto su Pornhub”: il tecnico della manutenzione indagato per revenge pornSecondo gli investigatori, il professionista avrebbe deciso di agire quando è venuto a conoscenza della storia tra il conduttore di Rai1 e la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Stefano De Martino, i video intimi rubati al prossimo conduttore di Sanremo: indagato un addetto alla sorveglianza; De Martino e i video hot rubati, indagato il tecnico della sicurezza: chi ha effettuato l'accesso possedeva la password; È finita tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli per colpa di una ex (no, non c’entra Belen); Caroline Tronelli, chi è? Età, fidanzato, lavoro.

De Martino, svolta sul caso dei video rubati: spunta un indagato nelle indaginiIl caso De Martino sui video intimi registrerebbe una novità: individuato un indagato che, secondo gli inquirenti, avrebbe utilizzato il sistema di videosorveglianza per registrare e diffondere. notizie.it

Caso De Martino: indagato un tecnico della sicurezzaRoma – Un rapporto di fiducia tradito e un’intrusione digitale che ha violato le mura domestiche. Prosegue l’inchiesta della Procura di Roma sulla diffusione ... cronachedellacampania.it

De Martino e Caroline Tronelli, svolta sul caso dei video intimi rubati e diffusi online: chi è l'indagato >> https://buff.ly/ihvs8Uw - facebook.com facebook