Corte dei Conti la riforma delle destre finisce alla Consulta | impugnato il tetto al danno erariale

La Corte dei Conti ha deciso di portare davanti alla Consulta la riforma delle destre, impugnando il limite al danno erariale stabilito dalla legge. Nel frattempo, a Sestri Ponente, un intervento neurochirurgico si è concluso con un esito inaspettato: il paziente si è risvegliato paraplegico. Due eventi distinti, ma entrambi sotto i riflettori per questioni legali e di sicurezza.

A Sestri Ponente, durante un intervento neurochirurgico, qualcosa va storto. Il paziente si sveglia paraplegico. La Asl di Genova risarcisce un milione e 350mila euro, li chiede indietro ai tre medici. Uno di loro, condannato dalla Corte dei conti a versare 945mila euro, fa ricorso invocando la legge di riforma della stessa Corte: la sua esposizione scende a 170mila. Il resto rimane a carico della collettività. Da questa vicenda la Seconda sezione centrale d’appello della Corte dei conti ha costruito l’ordinanza n. 92026, depositata il 23 aprile, rimettendo alla Consulta la verifica sulla riforma. Ottanta pagine, undici articoli della Costituzione in bilico.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Corte dei Conti, la riforma delle destre finisce alla Consulta: impugnato il tetto al danno erariale Riforma Corte dei Conti: ridotto il risarcimento per danno erariale #diritto #notizie Notizie correlate La riforma della Corte dei conti finisce alla Consulta: «Coi limiti al danno erariale violato il patto sociale coi cittadini»La Corte dei conti ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla legge Foti, la riforma della Corte dei conti che, tra gli altri... Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: “Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini”Quello disegnato dalla legge Foti è “un sistema che premia l’amministratore incapace e colloca a carico della comunità danneggiata i due terzi del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Corte dei Conti ha pubblicato quattro concorsi per 36 posti come funzionari in diversi ambiti; Incentivi per le funzioni tecniche: la Corte dei Conti interviene sulla corretta applicazione del Codice; Stipendio e pensione, ma era vietato: la Corte dei conti indaga 4 manager della sanità campana ai tempi di De Luca; Concorso Corte dei conti 2026: selezione per 13 funzionari giuridici. Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadiniIl limite del 30% al risarcimento, scrivono i giudici contabili, è in contrasto insanabile con le norme che governano la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche ... ilfattoquotidiano.it Riforma irrazionale: la Corte dei Conti porta il governo davanti alla ConsultaRischia di aprirsi un nuovo scontro tra governo e toghe: la magistratura contabile si rivolge alla Corte costituzionale contro uno dei pilastri della legge ... huffingtonpost.it Riace, Lucano decade da sindaco dopo la sentenza della Corte d’Appello: La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la decadenza da sindaco di Riace per Mimmo Lucano, ratificando quanto già stabilito dal Tribunale di Locri. La decisione accogli - facebook.com facebook Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: “Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadini” di @paolofrosina x.com