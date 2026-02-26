Maccastorna (Lodi) – Il crollo ripetuto della passerella ciclopedonale sul fiume Adda, tra Maccastorna e Crotta d’Adda, approda alla Corte dei Conti. La deputata Valentina Barzotti (Movimento 5 Stelle) ha infatti depositato un esposto alla Procura regionale per la Lombardia della magistratura contabile. I tre crolli della passerella Il secondo cedimento Tutto per fare piena luce su quanto accaduto a un’infrastruttura costata circa 4 milioni di euro, fondi pubblici, realizzata nell’ambito della Ciclovia Turistica Nazionale Vento. La struttura, destinata alla mobilità dolce e alla valorizzazione del territorio, ha ceduto tre volte (il 13, 16 e 19 febbraio), prima ancora di essere collaudata e aperta al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La passerella crollata tre volte a Maccastorna. “Indagare il possibile danno erariale”: esposto alla Corte dei Conti

Corte dei Conti, ok definitivo del Senato alla riforma che riduce il risarcimento per danno erariale. Opposizioni: “Via libera all’illegalità, pagheranno i cittadini”Via libera del Senato al disegno di legge Foti, la discussa riforma della Corte dei conti approvata in prima lettura dalla Camera lo scorso aprile.

Danno erariale ridotto e meno tempo per i controlli: cosa prevede la riforma della Corte dei contiIl disegno di legge di riforma della Corte dei conti passa al Senato e viene approvato.

Temi più discussi: Maccastorna: i resti della passerella crollata saranno demoliti; Terzo crollo della passerella sull’Adda: nuova porzione precipita nel fiume; Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia; Passerella crollata. Mentre la Procura di Lodi lavora all'inchiesta sul crollo della passerella ciclopedonale sull'Adda, l'Aipo accelera sulla demolizione di quel che resta.

Maccastorna: i resti della passerella crollata saranno demolitiPARLA L’AIPO Trattative con l’impresa di Latina che stava costruendo l’opera, crollata prima ancora che finissero i lavori ... ilcittadino.it

Il video della passerella crollata sul fiume Adda a Lodi prima del collaudoCrolla parzialmente passerella ciclopedonale sull’Adda prima del collaudo: nessun ferito, cantiere sequestrato, indagini in corso. blitzquotidiano.it

Crollo della passerella di Maccastorna, Barzotti (M5S): “Esposto alla Corte dei Conti, ora chiarezza sulle responsabilità” ift.tt/OU5dNiJ x.com

Intanto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) ha assicurato che il recupero della passerella crollata in Adda tra Crotta e Maccastorna è entrato nella fase definitiva - facebook.com facebook