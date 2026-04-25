Un avvocato di Avellino è sotto processo con l'accusa di aver sottratto circa 1,3 milioni di euro dalla società Picariello. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna di quattro anni e sei mesi di reclusione. L'imputato, coinvolto in questa vicenda, è accusato di aver sottratto il denaro durante il suo incarico professionale. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso presso il tribunale locale.

? Cosa sapere Il PM chiede quattro anni e sei mesi per l'avvocato E.S. ad Avellino.. L'imputato è accusato di aver sottratto 1,3 milioni di euro dalla società Picariello.. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per l’avvocato E.S., classe 1946, accusato di peculato in relazione alla gestione del concordato preventivo della società edile Augusto Picariello ad Avellino. Il processo, che vede coinvolta la procedura fallimentare della ditta di costruzioni, si è snodato stamane nelle aule del tribunale avellinese. L’accusa punta il dito contro il noto professionista, nominato nel 1989 come componente del comitato liquidatori insieme ad altri due esperti non indagati, sostenendo che quest’ultimo si sia appropriato di un importo pari a 1 milione e 300mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Picariello: avvocato accusato di aver sottratto 1,3 milioni

Notizie correlate

Accusato di aver sottratto ai clienti oltre 500mila euro: commercialista nei guaiSono oltre 500mila gli euro che un commercialista riminese 60enne avrebbe intascato ai danni dei clienti facendo credere loro che quei soldi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Avellino, fallimento ditta Picariello: condannato il liquidatore a cinque anni; Avellino, spariscono soldi del concordato: chiesti 4 anni e 6 mesi per Sandulli.

Avellino, fallimento ditta Picariello: condannato il liquidatore a cinque anniFallimento della ditta edile Augusto Picariello: condannato, in primo grado, a cinque anni di reclusione l’ avvocato Emilio Sandulli (classe 1946, omonimo di un altro legale del foro avellinese, est ... irpiniaoggi.it