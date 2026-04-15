Caso Caliendo | l’avvocato Petruzzi accusa di calunnia fa chiarezza sulla sua posizione

L'avvocato Petruzzi ha presentato una denuncia per calunnia nel contesto del procedimento legale riguardante Domenico Caliendo. La situazione si è evoluta con dichiarazioni pubbliche da parte di Petruzzi, che ha spiegato le ragioni della sua accusa. La vicenda coinvolge diverse parti e si sta svolgendo davanti alle autorità competenti, con molteplici udienze in programma.

"> Il Caso di Domenico Caliendo: Un Dramma che Si Trasforma in Scontro Legale. Martedì 14 aprile 2026, Napoli. La tragica storia di Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni che ha perso la vita il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli a causa di un trapianto di cuore fallito, si amplia ora con uno strascico legale significativo. Questo caso ha innescato uno scontro tra avvocati che coinvolge non solo il diritto privato, ma anche gli organismi giuridici e penalistici del paese. L’avvocato Francesco Petruzzi, rappresentante della famiglia Caliendo, ha presentato una memoria difensiva piuttosto accesa in risposta all’esposto da lui denunciato dal suo omologo Alessandro Conforti, del Foro di Cosenza.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Caso Caliendo: l’avvocato Petruzzi accusa di calunnia, fa chiarezza sulla sua posizione. Domenico Caliendo, accuse all'avvocato Petruzzi: «Mai preso percentuali su risarcimenti»«Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti... Morte Domenico Caliendo, presentato un esposto contro l’avvocato Petruzzi, legale della famigliaÈ stato presentato un esposto contro l'avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di...