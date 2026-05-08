Caso Modenese | medico e infermieri a giudizio per lesioni volontarie

Un medico e alcuni infermieri sono stati portati in tribunale nell’ambito di un procedimento per lesioni volontarie. Le perizie hanno dettagliato le ferite riportate da un paziente nel reparto psichiatrico, indicando come siano state provocate. Durante le analisi, sono stati esaminati i segni presenti sul corpo del paziente e le modalità con cui le lesioni sono state causate, contribuendo a ricostruire quanto accaduto.

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? Punti chiave Cosa hanno rivelato le perizie sulle ferite del paziente?. Come sono state causate le lesioni nel reparto psichiatrico?. Chi ha coperto le responsabilità dei sanitari coinvolti?. Perché la perizia medico legale ha cambiato le indagini?.? In Breve Udienza preliminare fissata per l'8 ottobre presso il tribunale di Venezia.. Accuse di lesioni volontarie per un medico e tre infermieri del reparto.. Un'infermiera coinvolta per presunto favoreggiamento dopo perizia medico legale.. Avvocati Alberini, Palese, De Biasi e Vianello rappresentano la famiglia di Pellestrina.. L’udienza preliminare per la morte di Bruno Modenese si terrà l’8 ottobre prossimo a seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Giovanni Gasparini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Modenese: medico e infermieri a giudizio per lesioni volontarie ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX IN QUATTRO A GIUDIZIO PER LA MORTE DI BRUNO MODENESE | 08/05/2026 Notizie correlate Caso Domenico, Ordine infermieri Brindisi: “Inaccettabile scaricare responsabilità sugli infermieri”Riceviamo e pubblichiamo dall'Ordine delle professioni infermieristiche di BrindisiL’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi, in piena... Bruno Modenese muore a 45 anni dopo il ricovero in psichiatria a Venezia: Pm chiede processo per lesioniIl pubblico ministero di Venezia chiede il processo per un medico e tre infermieri per le lesioni a Bruno Modenese, morto nel 2023. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quaderni della Bassa Modenese, in uscita il n. 89; Bruno Modenese muore a 45 anni nel reparto di psichiatria, due medici e 2 infermieri imputati per lesioni; Bruno Modenese muore a 45 anni dopo il ricovero in psichiatria a Venezia: Pm chiede processo per lesioni; La sanità modenese rilancia la campagna per l'igiene delle mani, Un gesto che salva vite. Bruno Modenese muore a 45 anni dopo il ricovero in psichiatria a Venezia: Pm chiede processo per lesioniIl pubblico ministero di Venezia chiede il processo per un medico e tre infermieri per le lesioni a Bruno Modenese, morto nel 2023 ... fanpage.it Bruno Modenese muore a 45 anni nel reparto di psichiatria, due medici e 2 infermieri imputati per lesioniVENEZIA - Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per un medico e tre infermieri del reparto di Psichiatria del Santi Giovanni e Paolo, coinvolti nell'assistenza di ... ilgazzettino.it Violenza sessuale in Inghilterra, stupratore latitante arrestato nel Modenese Ricercato nel Regno Unito per reati gravissimi, si era nascosto tra Spilamberto e Vignola: il caso riaccende il tema dei controlli e della cooperazione internazionale... - facebook.com facebook