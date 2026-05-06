Bruno Modenese muore a 45 anni dopo il ricovero in psichiatria a Venezia | Pm chiede processo per lesioni

A Venezia, Bruno Modenese, di 45 anni, è deceduto nel 2023 dopo un ricovero in psichiatria. La procura ha richiesto un processo contro un medico e tre infermieri, accusandoli di aver causato lesioni che avrebbero contribuito alla sua morte. La richiesta di giudizio è stata presentata sulla base di un’indagine avviata per verificare le circostanze del decesso e le eventuali responsabilità.