L'imprenditore ha commentato il caso affermando che non ci sono stati inganni e che si tratta di un gesto d’amore. Ha inoltre respinto le accuse riguardanti l’adozione in Uruguay e ha difeso la decisione di ottenere la grazia, definendo la madre coinvolta una persona straordinaria. La vicenda si sviluppa tra le dichiarazioni di chi sostiene la legittimità dell’atto e le contestazioni che sono state avanzate.

L’imprenditore respinge le accuse sull’adozione in Uruguay e difende la grazia concessa: “Nicole è una madre straordinaria. Con Epstein mai alcun rapporto societario” La polemica sull’adozione del figlio diNicole Minetti e della grazia ricevuta continua a far discutere. Intanto, in un’intervista riportata da Il Corriere della Sera, l’imprenditore Giuseppe Cipriani interviene per chiarire la propria posizione e respingere con fermezza ogni sospetto. “Non c’è stato alcun inganno. Abbiamo seguito una procedura durata quasi quattro anni, nel rispetto delle leggi uruguaiane”, ha affermato il compagno. Cipriani parla di una “gogna mediatica” che avrebbe “distrutto” Nicole Minetti, descritta come “una madre fantastica, impegnata a crescere il figlio in modo speciale”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Minetti, il compagno Cipriani sul caso: “Nessun inganno, solo un atto d’amore”

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