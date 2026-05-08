Un procedimento giudiziario riguarda un episodio tra un dirigente e un giornalista. La lite tra i due è avvenuta in un contesto lavorativo, ma il giudice ha deciso di non riconoscere il reato di violenza privata nei confronti del dirigente. La decisione si basa su una valutazione delle prove e delle testimonianze raccolte, che hanno portato all'esclusione di questa accusa nel processo in corso.

? Punti chiave Come è scoppiata la lite tra il dirigente e il giornalista?. Perché il giudice ha escluso il reato di violenza privata?. Cosa ha determinato l'estinzione del reato per lesioni volontarie?. Quali conseguenze avrà questa sentenza sul rapporto tra cronaca e sport?.? In Breve Fontana ha versato 5 mila euro tra Marini e il sindacato di Venezia.. L'aggressione avvenne il 9 maggio 2021 negli spogliatoi di Camisano Vicentino.. L'avvocato Paolo Mele ha ottenuto l'estinzione del reato per lesioni volontarie.. Il giornalista ha ricevuto una prognosi di dieci giorni dopo l'attacco.. Il tribunale ha stabilito oggi, 8 maggio 2026, che l’aggressione subita dal giornalista Marco Marini nello stadio di Camisano Vicentino il 9 maggio 2021 non integra il reato di violenza privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Marini: il giudice esclude la violenza privata per il dirigente

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Caso Ferragni: il giudice esclude la truffa sul Pandoro e le uovaIl Tribunale di Milano ha stabilito che Chiara Ferragni non è responsabile di truffa aggravata in relazione alle iniziative commerciali legate al...

Assolto il quarantenne accusato di aggressione: il giudice esclude la responsabilità penaleIl Tribunale di Avellino ha assolto un uomo di quarant'anni, originario della Valle Caudina, dalle accuse che gli erano state contestate.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Coppa del Mondo di fioretto – Show azzurro con 5 medaglie a Istanbul: trionfano Filippo Macchi e Martina Favaretto! Poi l’argento di Arianna Errigo e i bronzi di Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni; GF Vip, tensioni e sorprese nella puntata del 28 aprile: scontro Marini-Elia e il caso Manzini; Grande Fratello Vip, Valeria Marini: Antonella Elia non ha fatto nulla. Io ho ballato con Raffaella Carrà. Lei replica: Non sai...; Parchi Marini Calabria verso la carta europea del turismo sostenibile.

Una gemma tra le più pure in natura. Uno degli otto diamanti più rari al mondo. A Ginevra, si accendono i riflettori su un gioiello dalla bellezza unica, il cui nome rievoca - non a caso - profondità abissali e riflessi marini x.com

Il Toro, segno di Terra, è governato da Venere. E guarda caso in questo momento Venere sta proprio nel Toro... coincidenze! Non perdetevi l’ultima puntata del podcast “Chi ha paura dell’astrologia”, di Ester Marini ed Ettore Perozzi, con imprevedibili incurs - facebook.com facebook