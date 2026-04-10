Assolto il quarantenne accusato di aggressione | il giudice esclude la responsabilità penale

Il Tribunale di Avellino ha deciso di assolvere un uomo di quarant'anni, residente nella Valle Caudina, dalle accuse di aggressione che gli erano state mosse. La decisione è stata presa dopo aver valutato le prove presentate in aula, escludendo così la responsabilità penale dell'imputato. La vicenda si è conclusa con questa sentenza di assoluzione, senza ulteriori sviluppi giudiziari.

Il Tribunale di Avellino ha assolto un uomo di quarant'anni, originario della Valle Caudina, dalle accuse che gli erano state contestate. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico Michela Eligiato al termine di un giudizio abbreviato.I fatti contestati: la presunta aggressione del 5. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it “Se non torni con me ti uccido con la macchina”, assolto in appello quarantenne accusato di stalking“Se non torni con me ti rovino la vita, torna con me sennò ti uccido con la macchina”. Assolto Luigi Cuozzo dall'accusa di furto aggravato: il Tribunale di Avellino esclude ogni responsabilitàSi è chiusa con una sentenza di assoluzione la vicenda giudiziaria che vedeva Luigi Cuozzo imputato per un furto aggravato commesso, secondo... Si parla di: Sessanta grammi di cocaina in auto. Lui giura: Era tutta per me. Assolto. Valle Caudina, il Tribunale di Avellino assolve un quarantenne accusato di violazione di domicilio e minaccia aggravataIl Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Eligiato, ha pronunciato sentenza di assoluzione all’esito di giudizio abbreviato nei confronti di un ... irpinianews.it Risarcito con 50mila euro per il carcere: accusato di violenza, assolto dopo 15 mesi passati dietro le sbarre. Ingiusta detenzioneLa Corte d’Appello ha disposto 50mila euro di ristoro per un 57enne. L’uomo era stato giudicato innocente in primo grado dopo oltre un anno. di custodia cautelare, perché indagato per abusi sessuali s ... ilrestodelcarlino.it