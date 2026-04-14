Il Tribunale di Milano ha deciso che Chiara Ferragni non è colpevole di aver commesso una truffa aggravata riguardo alle vendite del pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La decisione si basa sull'esame delle accuse legali mosse nei suoi confronti, che sono state respinte. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media, ma al momento non ci sono ulteriori sviluppi giudiziari relativi a questa vicenda.

Il Tribunale di Milano ha stabilito che Chiara Ferragni non è responsabile di truffa aggravata in relazione alle iniziative commerciali legate al pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua. La decisione del giudice Ilio Mannucci Pacini definisce un confine netto tra le irregolarità comunicative e i reati penali, evidenziando come la pubblicità ingannevole non possa tradursi automaticamente in una condotta criminale. Il crollo delle accuse penali tra trasparenza formale e difesa dei consumatori. L’impianto accusatorio che mirava a colpire l’influencer per le campagne legate ai prodotti dolciari si è infranto davanti alla mancanza di prove determinanti sulla vulnerabilità degli acquirenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Ferragni: il giudice esclude la truffa sul Pandoro e le uova

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Chiara Ferragni, il giudice: “Non è stata assolta, da lei pubblicità ambigua”. Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/cronaca/2026/04/13/caso-ferragni-il-giudice-non-e-stata-assolta-da-lei-pubblicita-ambigua/ - facebook.com facebook