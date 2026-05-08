Le autorità hanno concluso l'autopsia sulla salma di Vincenzo Iannitti, mentre i telefoni sequestrati sono stati messi sotto analisi. La consegna della salma ai familiari è ancora sospesa, in attesa di ulteriori verifiche. I dati estratti dai dispositivi mobili potrebbero fornire nuove informazioni sul caso. La situazione rimane sotto attenzione mentre si attendono i risultati delle indagini.

? Punti chiave Cosa riveleranno i dati estratti dai telefoni sequestrati agli inquirenti?. Perché la salma di Vincenzo non può ancora essere consegnata?. Quali dettagli emergeranno dalle confessioni del diciannovenne reo-confesso?. Quando l'amministrazione comunale deciderà di proclamare il lutto cittadino?.? In Breve Victor Uratoriu, diciannovenne amico della vittima, è indagato per omicidio e occultamento.. Scomparsa avvenuta il 18 marzo, ritrovamento del corpo dopo un mese di ricerche.. Analisi dei telefoni sequestrati per ricostruire movente e dinamica del delitto.. Comune di Sessa Aurunca valuta la proclamazione del lutto per le esequie..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Iannitti: autopsia conclusa, telefoni sequestrati e lutto sospeso

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