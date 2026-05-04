È terminato poco dopo l'una il sopralluogo presso l’abitazione delle persone coinvolte nel caso ricina. Durante l’ispezione sono stati sequestrati cinque telefoni e un computer. Le forze dell’ordine hanno concluso le verifiche e avviato le indagini per approfondire gli elementi raccolti. La procedura segue le indicazioni degli inquirenti, che stanno lavorando per ricostruire le eventuali responsabilità legate alla vicenda.

Si è concluso poco dopo le 13 il sopralluogo a casa delle vittime, dove sono stati sequestrati cinque telefoni ed un computer. Queste nuove misure investigative sollevano altre domande sul caso Quasi 3 ore in cui il tempo si è fermato con telecamere puntate davanti alla casa a Pietracatella delle due donne morte avvelenate a causa della ricina, in attesa del completamento del sopralluogo. Elvira Antonelli, la procuratrice di Larino, ha disposto ilprelievo dall’appartamento di tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi,la madre e la figlia morte nella notte tra il 27 e 28 dicembre scorso. In particolare, sono stati presi cinque telefoni e un computer, gli smartphone sono tre iPhone, un Samsung e uno Xiaomi, di cui solo due erano provvisti di sim.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso ricina, concluso il sopralluogo a casa delle vittime avvelenate: cinque telefoni sequestrati

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