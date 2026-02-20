Olimpiadi | atleti scelgono la maglia per gestire stress e ansia
Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, alcuni atleti scelgono di indossare maglie come strategia contro lo stress e l’ansia. Questa abitudine nasce dalla voglia di trovare un momento di relax tra le competizioni, sfruttando la tecnica del lavoro a maglia come toccasana mentale. Ad esempio, alcuni si sono portati dietro ferri e filati per distrarsi durante le pause. Questa pratica insolita sta attirando l’attenzione di allenatori e supporter, curiosi di capire se possa aiutare le performance. La tendenza si sta diffondendo tra gli atleti di diverse discipline.
Giochi Olimpici: Dagli sci ai ferri, la “knitting therapy” sorprende gli atleti. Milano Cortina 2026 ha nascere un’insolita tendenza tra gli atleti olimpici: la lavorazione a maglia. Quello che era iniziato come un passatempo per ammazzare il tempo tra una competizione e l’altra si è trasformato in una vera e propria comunità, con sportivi che condividono progressi, consigli e persino sfide sui social media. Un fenomeno che, secondo gli esperti, rivela una crescente attenzione al benessere mentale nello sport ad alto livello. Dalla competizione alla calma: l’origine del trend. L’interesse per il lavoro a maglia tra gli atleti è emerso in modo inaspettato.🔗 Leggi su Ameve.eu
