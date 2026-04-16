Caso Saviano-Salvini | il tribunale assolve lo scrittore dopo 8 anni

Dopo otto anni di procedimento legale, il tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dalle accuse di diffamazione mosse da Matteo Salvini. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che si è concluso con questa decisione, ponendo fine a una lunga disputa legale tra i due. La sentenza è stata emessa recentemente, confermando l’assoluzione dello scrittore.

Il tribunale di Roma ha sancito l’assoluzione di Roberto Saviano in merito alle accuse di diffamazione mosse da Matteo Salvini, chiudendo un contenzioso legale durato otto anni. Il provvedimento riguarda l’espressione ministro della mala vita, utilizzata dallo scrittore nel 2018 per riferirsi al leader della Lega durante il suo mandato al Viminale. Le radici di una disputa politica e giudiziaria. La controversia trae origine da uno scontro avvenuto sui social network, scatenato dalle polemiche del segretario leghista riguardo alla scorta assegnata all’autore di Gomorra. In risposta a quelle sollecitazioni, Saviano aveva replicato con durezza, definendo il leader eletto a Rosarno come un ministro della mala vita, sostenendo che le sue parole fossero da mafioso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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