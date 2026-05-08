A Venezia, il leader di un partito ha espresso nuovamente il suo sostegno a un intellettuale e scrittore, commentando un dibattito legato alla Biennale. Nelle sue parole, ha confermato di condividere le opinioni di Buttafuoco e ha criticato un ministro coinvolto nel settore culturale. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra esponenti politici e figure istituzionali sulla gestione e le scelte culturali legate all’evento.

“Continuo a ritenere che Pietrangelo Buttafuoco abbia ragione “. Con queste poche parole il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si inserisce nello scontro tra il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia e il ministro dello stesso governo di cui fa parte, vale a dire il titolare della Cultura, Alessandro Giuli, con tanto di relazione degli ispettori del Mic. Il leader della Lega è appena sbarcato nel capoluogo veneto proprio per visitare La Biennale, la cui apertura al pubblico è prevista per domani, sabato 9 maggio. “Non penso che gli artisti americani, cinesi, israeliani o russi siano portavoce di conflitti in corso” ha detto ai giornalisti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Biennale, Salvini è a Venezia e va contro il ministro Giuli: “Ha ragione Buttafuoco”

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