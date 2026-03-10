Alla Biennale di Venezia 2026 si sollevano nuove polemiche riguardo alla presenza del padiglione russo. Un artista ha commentato che l’arte rappresenta l’identità di un popolo e che la sua libertà dipende dalle condizioni imposte dal governo. La discussione si concentra sulla presenza del padiglione russo e sul ruolo delle istituzioni nel consentire l’espressione artistica.

Ancora polemica per la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026. “L’arte è una delle migliori espressioni dell’identità plurale di un popolo: è libera quando è libero il governo che la mette in condizioni di esprimersi. L’Italia appartiene al mondo libero ed è felice di valorizzare qualsiasi forma artistica, anche l’arte dissidente”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in un videomessaggio che ha aperto al MiC la presentazione del padiglione Italia alla Biennale Arte di Venezia. “Non si può dire – aggiunge Giuli – lo stesso delle autocrazie che, all’interno della Biennale di Venezia, sono titolari di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, Giuli contro Buttafuoco e il padiglione russo

Articoli correlati

Russia alla Biennale, Giuli contro Buttafuoco: “Il governo non voleva”“La partecipazione della Federazione Russa alla 61/a Esposizione internazionale d’arte di Venezia è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione...

Giuli-Buttafuoco, scontro a destra sulla Russia alla Biennale: cosa è successoIl MiC ha precisato che la partecipazione della Federazione Russa è stata presa «nonostante l’orientamento contrario del governo».

Approfondimenti e contenuti su Biennale Venezia

Temi più discussi: Biennale, MiC: partecipazione della Russia decisione autonoma della Fondazione; Il Ministro Giuli smentisce l’accordo sulla partecipazione della Russia alla Biennale Arte 2026; Russia alla Biennale 2026, scontro tra Giuli e Buttafuoco: cosa sta succedendo davvero; Polemiche per la Russia alla Biennale di Venezia: Legittima la violenza.

Biennale 2026, Kiev protesta: No alla Russia finché la guerra continuaL’annuncio della partecipazione di artisti russi riaccende il dibattito internazionale e lo scontro tra il ministro della Cultura Giuli e il presidente della Biennale Buttafuoco ... insideart.eu

Polemiche per la Russia alla Biennale di Venezia: Legittima la violenzaDopo lo scontro con il ministro Giuli per la scelta del presidente Buttafuoco di aprire il padiglione di Mosca, intervengono alcuni europarlamentari ... repubblica.it

L'Ucraina chiede alla Biennale di Venezia di bandire la Russia dalla Mostra Internazionale d'Arte. "L'arte è spazio di dialogo", sottolineava l'istituzione culturale la scorsa settimana, rendendo noto l'elenco dei Paesi partecipanti. x.com

Riapre il Padiglione della Russia a La Biennale di Venezia Per quattro anni le sue porte sono rimaste chiuse. Nel 2022, con l’invasione dell’Ucraina, gli artisti e il curatore avevano ritenuto «politicamente ed emotivamente insopportabile» partecipare https:// - facebook.com facebook