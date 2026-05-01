Nel corso di alcune intercettazioni, il nome di un ufficiale incaricato degli arbitri, affiliato a una squadra di calcio, è stato menzionato dal designatore degli arbitri. La persona, definita come un club referee manager, non risulta essere indagata. Secondo quanto riportato, sarebbe stato nominato dall'ex designatore, che ha ricoperto questa funzione in passato. La sua identità è stata resa nota in relazione alle conversazioni intercettate.

Si chiama, nella dicitura anglofona, club referee manager: è il dirigente che si occupa della materia arbitrale, figura ormai diffusa negli organigrammi delle squadre di calcio. Ha il compito di spiegare ai giocatori le novità regolamentari, descrivendo ogni settimana i profili dei direttori di gara designati per le partite, ma anche di tenere i rapporti con la categoria arbitrale e di organizzarne l’accoglienza negli stadi. Da quasi sei anni nell’Inter questo ruolo è interpretato da Giorgio Schenone, ex guardalinee della sezione di Genova attivo nella Can (Commissione arbitri nazionale) di A e B tra il 2009 e il 2020. Schenone, che non è indagato, sarebbe stato nominato da Gianluca Rocchi in un'intercettazione comparsa nelle carte dell'inchiesta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Giorgio Schenone, l'addetto agli arbitri dell'Inter citato da Rocchi nelle intercettazioni

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