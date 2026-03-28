A Lissone sono stati confermati due casi di Dengue, portando all'avvio di un intervento di disinfestazione della durata di tre giorni. Le autorità sanitarie hanno comunicato che le operazioni sono state avviate subito dopo la notifica dei contagi, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus nella zona. La misure di prevenzione continueranno fino alla conclusione degli interventi.

Lissone (Monza e Brianza), 28 marzo 2026 - Due casi di Dengue a Lissone, scattano 3 giorni consecutivi di disinfestazione in un'ampia fetta del centro città, con gli interventi che coinvolgeranno una trentina fra vie e piazze del territorio, per bonificare tutte le aree nel raggio di 200 metri dalla strada in cui vivono le 2 persone contagiate. Le operazioni sono iniziate ieri e si concluderanno domani. A segnalare i due casi confermati di arbovirosi virus Dengue in via Aliprandi è stata l'Ats Brianza, che ha immediatamente informato il Comune: la sindaca Laura Borella ha subito firmato un'ordinanza urgente per far partire i lavori di disinfestazione igienico-sanitaria con trattamenti per eliminare sia gli esemplari adulti di zanzara Aedes, che trasmettono il virus, sia eventuali larve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lissone, Ats conferma due casi di Dengue: scatta la disinfestazione per 3 giorni

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