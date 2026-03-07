falde inquinate ora indaga la provincia

La Provincia di Macerata ha avviato un'indagine sulle falde inquinate nel basso bacino del Chienti, interessando le aree di Civitanova, Montecosaro e Morrovalle. Per identificare i responsabili del problema, è stato deciso di costituire un gruppo di lavoro dedicato alle verifiche e alle analisi dei dati disponibili. La decisione arriva in seguito alle segnalazioni di contaminazione delle risorse idriche in queste zone.

Contaminazione delle falde nel basso bacino del Chienti a Civitanova, Montecosaro e Morrovalle: per il principio che chi inquina paga, la Provincia di Macerata batte un colpo e delibera la costituzione di un gruppo di lavoro per individuare i responsabili. Le colpe non sono ancora emerse dalle aule giudiziarie e le vicende legali sono aperte, nonostante siano passati più di trenta anni da uno dei disastri ambientali più gravi in Italia. La legge prevede responsabilità in materia di prevenzione e risarcimento del danno ambientale e in questa storia gli ingredienti ci sarebbero tutti, aggravati dal fatto che nel frattempo nemmeno la bonifica è stata avviata, complice pure l’inerzia delle amministrazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

