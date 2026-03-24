Fiumicino allarme Arpa sulle acque sotterranee | falde inquinate e siti da bonificare
Fiumicino, 24 marzo 2026 – L’equilibrio ambientale del sottosuolo di Fiumicino deve fare i conti con un’eredità di pressioni antropiche che ne condiziona lo stato chimico, rendendo necessari interventi di risanamento complessi e duraturi che impegnano costantemente le strutture tecniche regionali. Il quadro emerge con estrema precisione dal report “ Ambiente Lazio 2025 ” curato dall’Arpa Lazio, nel quale l’Agenzia analizza le criticità dell’Unità delta del fiume Tevere (codice corpo idrico IT12DET002), un corpo idrico sotterraneo che nel territorio comunale di Fiumicino manifesta evidenti segnali di sofferenza riscontrati in stazioni di rilevamento specifiche durante l’attività di monitoraggio operativo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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