L'arbitro per la partita tra Salernitana e Altamura è stato ufficialmente designato. L'incontro si terrà lunedì 23 marzo alle 20:30 allo stadio Arechi. La decisione sulla scelta dell'arbitro è stata comunicata in vista della sfida di questa sera. La gara vede coinvolti i due club in un match valido per il campionato.

Designato l’arbitro per Salernitana-Team Altamura, in programma lunedì 23 marzo alle 20:30. Il match dell’Arechi sarà arbitrato da Alessandro Pizzi di Bergamo. Assistenti: Luca Bernasso della sezione di Milano e Filippo Pignatelli di Viareggio; quarto ufficiale Domenico Mirabella di Napoli mentre il ruolo di operatore Fvs è stato affidato a Luigi Ferraro di Frattamaggiore. Regione, Bilancio in discussione: pioggia di emendamenti, oltre 500 modifiche per. Gimbe, mancano oltre 5.700 medici di famiglia: gravi carenze in Campania Benevento, scoperti 10 indebiti percettori di reddito di cittadinanza e assegno. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana-Team Altamura, designato l’arbitro della sfida dell’Arechi

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