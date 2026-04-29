Cemento su 63 ettari di riserva naturale per il Cpr Santillo porta il caso in parlamento
Un nuovo caso riguarda la proposta di costruire un centro di permanenza temporanea all’interno di un’area protetta situata nel Parco umido La Piana di Castel Volturno. La questione ha portato in Parlamento un deputato che ha denunciato come i lavori comporterebbero la copertura di 63 ettari di riserva naturale con il cemento, sollevando anche preoccupazioni ambientali.
Non solo la questione dell'accoglienza e del rispetto della dignità umana. Il Cpr che il Ministero dell'Interno intende realizzare al Parco umido La Piana di Castel Volturno andrebbe a danneggiare anche l'ambiente, con 63 ettari di riserva naturale che sarebbero a rischio per realizzare il.🔗 Leggi su Casertanews.it
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