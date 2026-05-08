Nella zona di Case Nuove, un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un servizio di controllo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti trovate in suo possesso. Le operazioni di prevenzione e repressione dello spaccio di droga continuano sul territorio napoletano, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti.

Napoli, spaccio a Case Nuove: arrestato 52enne dalla Polizia di Stato. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in zona Case Nuove, hanno notato il 52enne entrare e uscire da un palazzo della zona. I poliziotti, insospettiti, hanno posto in essere un servizio di osservazione ed hanno notato il prevenuto cedere qualcosa ad un altro soggetto in cambio di una banconota.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Case Nuove: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 52enne.

SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026

Notizie correlate

Frattamaggiore: sorpresa con la droga ed un coltello. La Polizia di Stato trae in arresto una 18enneNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta.

Marano di Napoli: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di StatoArrestato a Marano di Napoli un 41enne con 66 dosi di cocaina durante servizi straordinari anti?spaccio Continuano i servizi straordinari predisposti...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Case Nuove: sorpresa con la droga. La Polizia di Stato arresta una 38enne. - Polizia di Stato; Mercato immobiliare italiano, più compravendite e prezzi in crescita nel 2025; Ecco le Case auto europee che saranno più tamponate dai nuovi dazi di Trump; In Inghilterra vogliono costruire nuove case popolari per risolvere la crisi abitativa ma c'è un problema: molti dei terreni su cui costruire sono occupati dai campi da golf.

#Cronaca Case Nuove: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 52enne - facebook.com facebook

Nuove città, nuove case, nuovi modi di viverle. Dalle soluzioni più sorprendenti a quelle che non ti aspetteresti mai: ogni soggiorno è un’esperienza tutta da scoprire. La nuova stagione di #TuristiperCase ti aspetta ogni mercoledì alle 21:30 su #RealTime #Ca x.com