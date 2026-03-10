Marano di Napoli | sorpreso con la droga Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Durante servizi straordinari contro lo spaccio, la Polizia di Stato ha arrestato a Marano di Napoli un 41enne trovato in possesso di 66 dosi di cocaina. L'uomo è stato fermato e tratto in arresto sul posto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dagli agenti, che hanno portato avanti le procedure di rito.

Arrestato a Marano di Napoli un 41enne con 66 dosi di cocaina durante servizi straordinari anti?spaccio. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania unitamente ai poliziotti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare al Corso Europa a Marano di Napoli, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter con fare circospetto pertanto, hanno proceduto al controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Marano di Napoli: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato Articoli correlati Sorpreso con la droga, tratto in arresto un soggetto dalla Polizia di StatoNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne di Portici, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione... Portici: sorpreso con la droga. Tratto in arresto un soggetto dalla Polizia di StatoCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:... Rubano 20kg di cocaina a narcos ndrangheta, 9 arresti nel clan Vanella Grassi Tutto quello che riguarda Marano di Napoli sorpreso con la droga... Temi più discussi: Omicidio a Marano: ucciso O' Svitapierno. Era un uomo del clan Nuvoletta; Agguato di camorra a Marano di Napoli, chi era l'uomo vicino al noto clan freddato in centro in pieno giorno; Terrore sul bus a Marano: 28enne armato di coltello arrestato dai Carabinieri; Agguato di camorra a Marano di Napoli, uomo ucciso mentre si trova in auto. Omicidio a Marano: ucciso O' Svitapierno. Era un uomo del clan NuvolettaSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... napolitoday.it Agguato di camorra a Marano di Napoli, chi era l'uomo vicino al noto clan freddato in centro in pieno giornoAgguato di camorra a Marano di Napoli: un uomo di 79 anni, Castrese Palumbo, è stato freddato in centro da alcuni sicari. Era vicino al clan Nuvoletta ... virgilio.it A poche ore dall'omicidio di camorra a Marano di Napoli #Arzano - facebook.com facebook