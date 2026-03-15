Finti carabinieri di nuovo in azione | 77enne raggirata per 12mila euro

Venerdì pomeriggio, una donna di 77 anni ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come Maresciallo dei Carabinieri. L'interlocutore ha riferito di una rapina e ha affermato di essere impegnato nella ricerca della refurtiva. In seguito, la donna ha consegnato circa 12.000 euro a sconosciuti che si sono presentati come ufficiali dell’Arma.

Hanno convinto l'anziana a consegnare loro gioielli e contanti con la scusa di doverli controllare a seguito di una rapina La telefonata arriva venerdì pomeriggio: dall'altro capo c'è un uomo che si presenta come Maresciallo dei Carabinieri, dice che c'è stata una rapina e che è all'opera per cercare la refurtiva. Nulla di tutto questo è vero: si tratta dell'ennesima truffa orchestrata per raggirare gli anziani. La vittima, questa volta, è una donna di 77 anni residente a Sant'Anna, sola in casa, fragile dopo una recente dimissione dall'ospedale. Il meccanismo è studiato per isolare la vittima: dopo la prima chiamata al fisso, una seconda raggiunge la donna sul cellulare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Leggi anche: “Suo nipote ha avuto un incidente”: finti Carabinieri in azione Elba, truffa concerto: studentessa raggirata, carabinieri recuperano 5.490 euro e smascherano l’inganno online.Elba, truffa del concerto sventata: carabinieri restituiscono alla studentessa 5. Una raccolta di contenuti su Finti carabinieri Temi più discussi: La sua auto usata in una rapina: ma è una truffa di finti carabinieri; Finti finanzieri e tecnici dell’acqua, le truffe sventate da due anziani: Ora chiamiamo il 112; Sms del finto addebito Nexi, come funziona la nuova truffa: rubato oltre un milione di euro; Derubate di migliaia di euro in oro: spunta la truffa dell’assicuratore. Truffe, c'è anche chi si finge per comandante dei carabinieri - (Video) Il colonnello Pagliaro lancia l'allarmeTruffe in continuazione e con nuovi metodi. Il nuovo è qualcuno che si spaccia per il comandante p rovinciale dei carabinieri di Parma, il colonnello Andrea Pagliaro. E' lui stesso che lo segnala ... gazzettadiparma.it «La sua auto usata in una rapina»: ma è una truffa di finti carabinieriLA TRUFFA. Giovedì il raggiro a Scanzorosciate, iniziato con una chiamata a casa di una coppia. Lui convocato in caserma e poi «intercettato», a lei portati via duemila euro. ecodibergamo.it Finti carabinieri rapinano anziana, lei reagisce e vengono arrestati sull’A1 facebook