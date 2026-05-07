Tavolo a tre in Vaticano per rilanciare Casa Sollievo il dg Gumirato | Ospedale insostituibile qui
Nel corso di un incontro a tre in Vaticano, si è discusso del futuro dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, recentemente visitato dal Segretario di Stato della Santa Sede in occasione del suo settantesimo anniversario. Il direttore generale ha ribadito l'importanza dell'ospedale nel panorama sanitario locale, sottolineando la sua insostituibilità. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto per delineare le prossime iniziative di rilancio.
Dopo la visita del Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, avvenuta in occasione del settantesimo anniversario dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, il direttore generale Gino Gumirato ha voluto ripercorso il significato del momento, delineando al contempo il percorso.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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