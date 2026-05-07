Tavolo a tre in Vaticano per rilanciare Casa Sollievo il dg Gumirato | Ospedale insostituibile qui

Nel corso di un incontro a tre in Vaticano, si è discusso del futuro dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, recentemente visitato dal Segretario di Stato della Santa Sede in occasione del suo settantesimo anniversario. Il direttore generale ha ribadito l'importanza dell'ospedale nel panorama sanitario locale, sottolineando la sua insostituibilità. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto per delineare le prossime iniziative di rilancio.