Cartelle esattoriali la Cassazione respinge il ricorso | valida la notifica anche con firma illeggibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna di Aversa contro l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando che la notifica delle cartelle esattoriali è valida anche se la firma è illeggibile. La decisione riguarda un importo superiore ai 454mila euro, legato a diverse cartelle di pagamento. La sentenza riguarda la legittimità della procedura di notifica in presenza di firma non leggibile.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Eufrasia Cannolicchio di Aversa contro l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando la validità dell’intimazione di pagamento da oltre 454mila euro legata a diverse cartelle esattoriali. I giudici hanno.🔗 Leggi su Casertanews.it
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