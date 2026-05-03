Cartelle esattoriali la Cassazione respinge il ricorso | valida la notifica anche con firma illeggibile

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna di Aversa contro l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando che la notifica delle cartelle esattoriali è valida anche se la firma è illeggibile. La decisione riguarda un importo superiore ai 454mila euro, legato a diverse cartelle di pagamento. La sentenza riguarda la legittimità della procedura di notifica in presenza di firma non leggibile.