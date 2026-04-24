Settanta artisti un’unica opera | al museo Diocesano prende forma Aperture

Il museo Diocesano di Agrigento ospiterà martedì 28 aprile alle 18,30 l’inaugurazione della mostra intitolata “Aperture”. L’esposizione presenta un’unica grande opera composta da settanta tele realizzate da altrettanti artisti, ognuno con un proprio stile e interpretazione. La curatela è affidata a Pietro Conte, che ha coordinato il progetto. La mostra mette in mostra diversi linguaggi artistici e narrazioni visive.

Un’unica grande opera composta da settanta sguardi diversi tra linguaggi, storie e identità. Si intitola “Aperture” la mostra che sarà inaugurata al museo Diocesano di Agrigento martedì 28 aprile alle ore 18,30, un progetto curato da Pietro Conte che mette insieme settanta piccole tele realizzate.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate “La città narrata”, al Museo Campano la storia prende forma con la visita immersivaDomenica prossima, 19 aprile dalle 10 alle 12, al Museo Campano la storia non si limiterà a essere raccontata ma prenderà forma, voce, presenza con... Leggi anche: La “Crocifissione” di Hans Memling al Diocesano dialoga con quattro artisti Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: A Bologna torna Sequoie Music Park: oltre 70 artisti per l’estate 2026; Patrick Saytour. Le pli et le temps / La piega e il tempo; L’ingresso di Joy Division e New Order nella Rock Hall è una buona notizia; Sequoie Music Park, date e concerti dell’estate 2026: l’arena si prepara a far cantare tutti. Al Museo Diocesano di Agrigento si inaugura Aperture a cura di Pietro ConteAl Museo Diocesano di Agrigento si inaugura Aperture un’esposizione di settanta piccole tele di altrettanti artisti riunite in un’Opera Unica, espressione finale di un percorso caratterizzato da un ... grandangoloagrigento.it Tanti auguri a Peter Frampton che oggi compie 76 anni! Cantante, musicista e polistrumentista britannico, è conosciuto soprattutto per la sua carriera solista negli anni settanta. Vincitore di diversi Grammy, ha anche lavorato con vari altri artisti come Ringo S - facebook.com facebook LA BIENNALE DEGLI SCAZZI E DEI VELENI –DOPO LO SCONTRO GIULI-BUTTAFUOCO, L’APPELLO DI 70 ARTISTI PER x.com