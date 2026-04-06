Aumenti sui costi dei bagagli | è per far fronte al caro carburante provocato dalla guerra in Iran

Le compagnie aeree stanno considerando aumenti sui costi dei bagagli, oltre ai prezzi dei voli, per coprire l'incremento del carburante causato dalla guerra in Medio Oriente. La situazione internazionale ha portato a un rialzo dei prezzi energetici, spingendo le compagnie a cercare soluzioni per contenere i maggiori oneri. Questa possibile modifica si aggiunge alle variazioni già annunciate sui biglietti aerei.

A causa della guerra in Medio Oriente presto le compagnie aeree potrebbero imporre dei nuovi rincari non solo sul prezzo dei voli ma anche su quello dei bagagli, il motivo? Far fronte al caro carburante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aumenti fino a 20 euro al giorno per i viaggi in crociera: è per far fronte al caro carburanteLa guerra in Medio Oriente sta avendo delle forti ripercussioni anche sui viaggi in crociera: sono molte, infatti le compagnie del settore che hanno...

"Per le piccole imprese costi energetici, caro carburante e aumenti delle materie prime non sostenibili"“Le piccole imprese si trovano in questo periodo a fare lo slalom fra criticità diverse e sempre più pesanti: costi energetici che rischiano di...

Temi più discussi: Luce e gas, costi in aumento per la guerra in Iran: rincari da 5 miliardi in Lombardia; Pasqua 2026: costi dei trasporti alle stelle.; Prezzi luce e gas 2026: stime aumenti di PUN e PSV in bolletta; L'allarme di Confcommercio: Oltre 6mila euro in più tra gas ed elettricità per il terziario.

Pasqua, gli aumenti dei prezzi colpiscono uova, colombe e carburanti (e non è finita): «Rialzi per tutto il mese di aprile»I costi lievitati si ripercuotono sulle filiere. Adico (consumatori): «Le impennate dei prezzi alla pompa sono solo la punta dell’iceberg» ... corrieredelveneto.corriere.it

Pasqua 2026: trasporti alle stelle. In Calabria aumenti sui treni sino al 133% – I DATILa denuncia di Iannello: «Le politiche tariffarie non possono essere slegate da fattori di trasparenza e di sostenibilità sociale» ... corrieredellacalabria.it

Rivalutazione, taglio dell'Irpef, come cambiano le pensioni 2026: aumenti fino a 400 euro, ecco per chi x.com

Una sentenza del Tribunale di Roma ha giudicato illegittimi gli aumenti negli abbonamenti decidi da Netflix dal 2017 al 2024. Il Movimento Consumatori ha messo a disposizione un modulo per aiutare gli utenti a ottenere i rimborsi, ve lo lasciamo in questo arti facebook