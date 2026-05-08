Un istituto di credito ha annunciato un totale di quasi 28 milioni di euro di proventi destinati a sostenere iniziative nel territorio piceno. Di questi, 13 milioni sono stati messi da parte per finanziare progetti del terzo settore. Sono state inoltre individuate 12 persone coinvolte in specifiche attività collegate a questa operazione. Restano da chiarire quali interventi specifici verranno realizzati con le risorse accumulate.

? Punti chiave Come influenzeranno i 13 milioni accantonati i progetti del terzo settore?. Chi sono i 12.000 beneficiari che riceveranno i nuovi fondi?. Come farà la Fondazione a garantire i finanziamenti nei prossimi tre anni?. Quali nuovi bisogni del territorio piceno verranno coperti con questi proventi?.? In Breve Triennio 2023-2025: oltre 13,5 milioni di euro deliberati per il territorio.. 431 progetti finanziati coinvolgono 451 enti e 12.000 beneficiari diretti.. Patrimonio complessivo salito a 289,4 milioni di euro nel bilancio 2025.. Riserve di 13 milioni garantiscono erogazioni costanti per i prossimi tre anni.. La Fondazione Cassa...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carisap: 27,9 milioni di proventi per sostenere il territorio piceno

Notizie correlate

Banca Alta Toscana: 16 milioni di utile per sostenere il territorio? Cosa sapere Banca Alta Toscana approva a Quarrata il bilancio 2025 con 16 milioni di utile.

Impianti a biometano e proteste: "Proventi per ambiente e territorio"A gennaio è approdata in Consiglio regionale la questione dei due impianti a biogas di Sgr, quello di San Paterniano (Osimo SgrBio1) e in zona...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Fondazione Carisap. Numeri in crescita e impegno per il Piceno. Ecco il bilancio; Fondazione Carisap, un bilancio 2025 con patrimonio in crescita. Nel triennio erogati 13,5 milioni di euro al territorio; Fondazione Carisap, numeri record e impatto sul territorio: nel 2025 oltre 27 milioni di proventi e una rete sociale sempre più ampia; Per Fondazione Carisap crescite bilancio 2025, oltre 13 milioni per il territorio.

Per Fondazione Carisap crescite bilancio 2025, oltre 13 milioni per il territorioLa Fondazione Carisap chiude il 2025 con numeri in crescita e una capacità di intervento sempre più solida a favore del territorio. (ANSA) ... ansa.it

Partita una nuova iniziativa. Bowling gratuito per ragazzi dai 14 ai 34 anni. Grazie a Fondazione Carisap e Bowling Centro Commerciale Città delle Stelle. Grazie a tutti per la partecipazione! #bowling #ascolipiceno #gogiovaniinmovimento Azione Sociale Acli - facebook.com facebook