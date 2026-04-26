Banca Alta Toscana | 16 milioni di utile per sostenere il territorio

La banca locale ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025 con un utile di 16 milioni di euro. La somma sarà utilizzata per finanziare oltre 130 associazioni sul territorio e per avviare nuovi programmi di welfare dedicati ai dipendenti. L’assemblea si è svolta a Quarrata, dove è stato approvato ufficialmente il documento finanziario. La banca ha inoltre annunciato l’intenzione di rafforzare il sostegno alle iniziative comunitarie.

? Cosa sapere Banca Alta Toscana approva a Quarrata il bilancio 2025 con 16 milioni di utile.. I fondi sosterranno 130 associazioni e nuovi programmi di welfare per i lavoratori dipendenti.. A Quarrata i soci di Banca Alta Toscana hanno dato il via libera all’unanimità al bilancio 2025, un documento che certifica un utile netto di 16 milioni di euro e una gestione focalizzata sul sostegno alle famiglie e alle imprese del territorio. L’assemblea ha riunito in un unico momento le decisioni della banca e quelle di Mutua Alta Toscana, con la partecipazione di amministratori locali, sindaci e rappresentanti delle istituzioni. I numeri presentati...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca Alta Toscana: 16 milioni di utile per sostenere il territorio Notizie correlate Olimpiadi, sostenere il territorio: Banca Ifis sigla una partnership con Fondazione CortinaBanca Ifis, specializzata nel credito alle piccole e medie imprese italiane, ha siglato una partnership con Fondazione Cortina per tutto il 2026. Banca Ifis chiude il 2025 con utile netto a 328 milioni: ai soci 129 milioniBanca Ifis archivia il 2025 con un utile netto consolidato in crescita a 328 milioni di euro che include gli effetti del primo consolidamento di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Banca Alta Toscana, il bilancio 2025 chiude con un utile di 16 milioni. Il 26 aprile l'assemblea dei soci; Banca Alta Toscana, nel 2025 utile a 16 milioni e raccolta in crescita; Banca Alta Toscana cresce: Più vicini a famiglie e imprese; Sedici milioni di utili per Banca Alta Toscana. Un bilancio che va oltre le aspettative. Banca Alta Toscana, approvato all'unanimità il bilancio 2025Banca Alta Toscana approva il bilancio 2025 con un utile netto di 16 milioni di euro. Cresce il patrimonio e il credito a famiglie e imprese. gonews.it Banca Alta Toscana, il bilancio 2025 chiude con un utile di 16 milioni. Il 26 aprile l’assemblea dei sociQUARRATA - Il 2025 è stato ancora un anno molto proficuo per Banca Alta Toscana, che ha chiuso il bilancio con un utile netto di 16 milioni di euro, un ... piananotizie.it Banca Alta Toscana approva il bilancio 2025 Photogallery di Giovanni Fedi su Reportpistoia, https://www.reportpistoia.com/banca-alta-toscana-approva-il-bilancio-2025/ - facebook.com facebook