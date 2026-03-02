Impianti a biometano e proteste | Proventi per ambiente e territorio

A gennaio il Consiglio regionale ha discusso della proposta di conversione di due impianti a biogas a San Paterniano e in zona Cucchiarello, entrambi situati a Sgr. Le strutture sono al centro di proteste da parte della comunità locale, che si oppone alle modifiche. La questione riguarda i benefici ambientali e territoriali legati alla trasformazione in impianti a biometano.

A gennaio è approdata in Consiglio regionale la questione dei due impianti a biogas di Sgr, quello di San Paterniano (Osimo SgrBio1) e in zona Cucchiarello (SgrBio2) che spingono per la conversione a biometano. Il tema è tuttora caldo. La giunta comunale, proprio mentre era in corso la conferenza dei servizi per il secondo sito, ha approvato l’atto di indirizzo per le eventuali misure compensative. Domani è in programma un’altra conferenza dei servizi e le associazioni ambientaliste si esprimono. "In merito al progetto per la realizzazione di un impianto di biometano a Osimo, Legambiente ribadisce la propria posizione: la transizione ecologica necessita di impianti per l’ economia circolare, ma questi necessitano del giusto dialogo e una giusta integrazione con il contesto locale - dice Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

