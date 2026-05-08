Carisap | 13,5 milioni investiti e 431 progetti per il territorio

Recentemente, la banca ha annunciato un investimento di 13,5 milioni di euro destinato a sostenere 431 progetti sul territorio. Le risorse sono state allocate per migliorare i servizi sanitari pubblici e per sviluppare iniziative a favore delle famiglie e dei giovani. Restano da chiarire i dettagli su come verranno distribuiti i fondi e quali interventi specifici saranno realizzati nel breve e nel lungo termine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come verranno impiegati i nuovi fondi destinati alla sanità pubblica?. Quali progetti concreti sosterranno le famiglie e i giovani del territorio?. Come influirà l'impegno della Fondazione sul futuro delle aree interne?. Chi gestirà i nuovi interventi per il welfare di prossimità?.? In Breve Patrimonio totale salito a 289,4 milioni di euro con avanzo di 13,6 milioni.. Oltre 40 mila interventi sociali e 2.637 ragazzi coinvolti nei progetti.. Settore culturale ha generato oltre 2 milioni di presenze grazie ai progetti sostenuti.. Futura programmazione includerà nuovi investimenti nel comparto della sanità pubblica.. Maurizio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carisap: 13,5 milioni investiti e 431 progetti per il territorio Notizie correlate Carisap: 27,9 milioni di proventi per sostenere il territorio piceno? Punti chiave Come influenzeranno i 13 milioni accantonati i progetti del terzo settore? Chi sono i 12. Basile fa il punto sui lavori nella sesta circoscrizione: "Investiti 80 milioni per valorizzare il territorio"Prosegue la seconda fase del tour elettorale del candidato sindaco Federico Basile, che è tornato nelle municipalità per raccontare “Cosa ha fatto il... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Fondazione Carisap, un bilancio 2025 con patrimonio in crescita. Nel triennio erogati 13,5 milioni di euro al territorio; Fondazione Carisap. Numeri in crescita e impegno per il Piceno. Ecco il bilancio; Per Fondazione Carisap crescite bilancio 2025, oltre 13 milioni per il territorio; Fondazione Carisap, numeri record e impatto sul territorio: nel 2025 oltre 27 milioni di proventi e una rete sociale sempre più ampia. Per Fondazione Carisap crescite bilancio 2025, oltre 13 milioni per il territorioLa Fondazione Carisap chiude il 2025 con numeri in crescita e una capacità di intervento sempre più solida a favore del territorio. (ANSA) ... ansa.it Partita una nuova iniziativa. Bowling gratuito per ragazzi dai 14 ai 34 anni. Grazie a Fondazione Carisap e Bowling Centro Commerciale Città delle Stelle. Grazie a tutti per la partecipazione! #bowling #ascolipiceno #gogiovaniinmovimento Azione Sociale Acli facebook