Basile fa il punto sui lavori nella sesta circoscrizione | Investiti 80 milioni per valorizzare il territorio

Il candidato sindaco ha visitato le municipalità della sesta circoscrizione per illustrare i lavori svolti nel territorio. Durante il suo intervento, ha riferito che sono stati investiti 80 milioni di euro per interventi di valorizzazione locale. La seconda fase del tour elettorale prosegue con incontri dedicati alle comunità dei vari quartieri, con l’obiettivo di presentare i risultati raggiunti dall’amministrazione.

Prosegue la seconda fase del tour elettorale del candidato sindaco Federico Basile, che è tornato nelle municipalità per raccontare “Cosa ha fatto il sindaco Basile per il nostro quartiere”. Venerdì 17 aprile nella Piazza Cutugno, di fronte alla Chiesa di S. Nicola, insieme al candidato alla.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Basile in tour nella quarta circoscrizione: "Qui spesi 250 milioni per 150 interventi"Prosegue la seconda fase del tour elettorale del candidato sindaco Federico Basile, che è tornato nelle municipalità per raccontare “Cosa ha fatto il... Più di un miliardo di euro di fondi extrabilancio investiti, il punto di Basile“Siamo abituati a correre veloci e a dimenticare il percorso svolto, ma è fondamentale ricordare sempre il punto di partenza di una città che perdeva... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Elezioni, Federico Basile avvia la seconda fase; Elezioni a Messina: dal racconto al programma, Basile avvia la seconda fase; Salento, corre sul luogo dell'incidente dove è morto l'amico Antonio Basile e si ribalta con l'auto: grave un 36enne; Pietrasanta e il mezzo secolo del Caffè Lombardi: La città? Cambiata, ma sempre bella. Che cosa ha fatto il sindaco Basile per il nostro quartiere Lo racconteremo questa sera alle 19 a Briga Marina, in Piazza Migneco, insieme alla Prima Municipalità. Non sarà il solito comizio, ma vi mostreremo, dati alla mano, cosa abbiamo realizzato per la citt facebook Incidente mortale nella notte sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. A perdere la vita Antonio Basile, 21 anni, di Porto Cesareo, figlio del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Dino Basile. La vittima era alla guida di un Suv, una Mercedes Gl x.com