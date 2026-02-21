Una raccolta fondi per salvare il progetto di pet therapy e continuare a regalare emozioni

Una raccolta fondi mira a sostenere il progetto di pet therapy presso una Rsa di Monza, dove ogni settimana gli anziani si emozionano accarezzando Alaska e Ice. La partecipazione di questi cani è diventata un momento speciale per gli ospiti, che trovano conforto e allegria tra le loro coccole. La volontà è di mantenere attivo questo servizio, che porta sorrisi e un senso di compagnia tra le mura della struttura. La campagna si sta diffondendo tra i residenti e i benefattori della zona.

Per gli anziani ospiti della Rsa monzese è diventato un appuntamento atteso. Quell’incontro con Alaska e Ice aveva cambiato le loro vite e donato quella serenità che solo un amico a quattro zampe sa trasmettere. Ma il progetto rischia di essere interrotto, così come quell’emozione che si intravede negli occhi e nei sorrisi degli anziani quando vedono arrivare verso di loro questi due meravigliosi “amici”. Così che per salvare il progetto – attivo alla Rsa San Pietro di Monza – è stata lanciata una raccolta fondi. Un’iniziativa on line (ecco il link per sostenerla) per garantire, almeno per quest’anno, la prosecuzione del progetto che, visti i costi, rischia di doversi interrompere.🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: 'Un dono per un sorriso', da Progetto Bari una raccolta fondi per regalare giocattoli ai bimbi bisognosi Carezze che curano: la Pet Therapy entra in corsia per regalare sorrisi agli anzianiIl Rotary Club Forlì Tre Valli ha avviato una raccolta fondi per portare la Pet Therapy nella Rsa “Al Parco” di Vecchiazzano. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Confindustria lancia una raccolta fondi per le popolazioni colpite dal ciclone Harry; Fundraising del terzo settore: Dona Italia semplifica la raccolta fondi; Community Connection: A Golf Fundraiser That Became a Labor of Love - AFTD; Van Der Beek, raccolta fondi per la famiglia di Dawson: 25mila dollari da Steven Spielberg. James Van Der Beek: Steven Spielberg e altri artisti partecipano alla raccolta fondi per la famigliaAl dolore inesprimibile per la morte dell’attore star di Dawson’s Creek si sono aggiunte le difficoltà legate ai costi delle cure mediche ... unionesarda.it Da Polla a Genova: la mamma di Samuele inizia una raccolta fondi per l’hospice pediatrico del GasliniIl presidente Bucci: Come Regione Liguria siamo al fianco di Giulia e Giuseppe, due genitori che con una forza straordinaria stanno trasformando il loro dolore in aiuto per gli altri ... salernotoday.it Una raccolta fondi per la famiglia di Tatiana Fatigati, la 43enne parrucchiera scomparsa nei giorni scorsi e ricordata come "una presenza luminosa, capace di donare un sorriso anche nei momenti più difficili" - facebook.com facebook