Nel terzo anno di attività, la pet therapy si svolge regolarmente nella residenza per anziani. La causa è il bisogno di migliorare il benessere emotivo e fisico degli ospiti, spesso soli o in difficoltà. Ogni settimana, cani e gatti accompagnano gli anziani nelle stanze, regalando sorrisi e momenti di relax. La presenza degli animali aiuta a ridurre lo stress e favorisce l’interazione sociale tra gli ospiti. La terapia continua a dimostrare i suoi effetti positivi, creando un ambiente più sereno.

In una casa di riposo la pet therapy, la terapia con gli animali da affezione, è molto più di una semplice attività ricreativa. È uno strumento relazionale ed emotivo di grande valore. Lo sanno bene alla Fondazione Ospedale Caimi dove anche quest’anno, ed è il terzo, viene riproposto il progetto di pet therapy BMyfriend. Sostenuta da Silvana Armani, benefattrice del Caimi, l’attuazione del progetto è affidata ancora una volta ad Arianna Mossali e Lorena Airò, consulenti relazionali del benessere animale e umano, con i loro cani Ozzy, Tabata, Mabeleth e Daisy. Una decina gli incontri. Coordina il tutto Elisa Vida, educatrice del servizio socio-educativo della Fondazione con il supporto dei volontari che operano al Caimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Pet therapy nella Rsa. Terzo anno del progetto

