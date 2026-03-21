carabinieri tre nuovi comandanti alla guida delle stazioni

Tre nuove figure sono state nominate come comandanti delle stazioni dei Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Solofra. Le nomine sono state ufficializzate e riguardano tre diverse località. La notizia interessa le forze dell'ordine che operano sul territorio e rappresenta un cambiamento nella gestione delle stazioni. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali dei Carabinieri.

Tempo di lettura: < 1 minuto Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Solofra hanno nuovi comandanti. Si tratta del Luogotenente C.S. Pellegrino De Vito, del Luogotenente Angelo Iacuzio e del Maresciallo Capo Raffaele Pagano. Il Luogotenente C.S. Pellegrino De Vito, già comandante della Stazione di Solofra, ha assunto il comando di quella di Salza Irpina. Contestualmente, il Luogotenente Angelo Iacuzio, proveniente dalla Stazione di Montoro, ha assunto la guida della Stazione Carabinieri di Solofra, mentre presso il presidio di Montoro il comando è stato affidato al Maresciallo Capo Raffaele Pagano. Nel corso di un incontro con i... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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